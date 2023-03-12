Занятнова (Полякова) Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Занятнов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Занятнов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно