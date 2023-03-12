Занятнова (Полякова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занятнова (Полякова) Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Поляков Сергей Иванович

Мать: Полякова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Занятнов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Занятнов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занятнов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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