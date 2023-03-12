Занятнов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Занятнова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Занятнова Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно