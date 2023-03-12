Занятнов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занятнов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Занятнова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Занятнова Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занятнова Лидия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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