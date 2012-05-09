Ильин Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1929
Дата смерти09.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929
Отец: Ильин Григорий
Мать: Быкова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
05.12.1955
Дочь: Плаксина Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Курганкина Анна Устиновна
Рождение ребёнка
25.10.1960
Сын: Ильин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Курганкина Анна Устиновна
Ударный, Углегорский район, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2012