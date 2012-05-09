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Ильин Валентин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1929

Дата смерти

09.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929

Отец: Ильин Григорий

Мать: Быкова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
05.12.1955

Дочь: Плаксина Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Курганкина Анна Устиновна

Рождение ребёнка
25.10.1960

Сын: Ильин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Курганкина Анна Устиновна

Ударный, Углегорский район, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганкина Анна Устиновна

Смерть
09.05.2012
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