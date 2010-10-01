Курганкина Анна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1930
Дата смерти?.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1930
Отец: Курганкин Устин
Мать: Курганкина Александра
Рождение ребёнка
05.12.1955
Дочь: Плаксина Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Ильин Валентин Григорьевич
Рождение ребёнка
25.10.1960
Сын: Ильин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Ильин Валентин Григорьевич
Ударный, Углегорский район, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2010