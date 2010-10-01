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Курганкина Анна Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1930

Дата смерти

?.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1930

Отец: Курганкин Устин

Мать: Курганкина Александра

Рождение ребёнка
05.12.1955

Дочь: Плаксина Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Ильин Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
25.10.1960

Сын: Ильин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Ильин Валентин Григорьевич

Ударный, Углегорский район, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Валентин Григорьевич

Смерть
?.10.2010
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