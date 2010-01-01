Курганкин Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Александра Устиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1930
Дочь: Курганкина Анна Устиновна
Мать ребёнка: Курганкина Александра
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Курганкин Генадий Устинович
Мать ребёнка: Курганкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганкин Дмитрий Устинович
Мать ребёнка: Курганкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1941 по 1945