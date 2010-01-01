Курганкин Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганкин Устин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Александра Устиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1930

Дочь: Курганкина Анна Устиновна

Мать ребёнка: Курганкина Александра

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Курганкин Генадий Устинович

Мать ребёнка: Курганкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганкин Дмитрий Устинович

Мать ребёнка: Курганкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганкин Иван Устинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1941 по 1945
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