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Ильин Александр Валентинович

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Место рождения

Ударный, Углегорский район, Сахалинская область

Дата рождения

25.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960

Отец: Ильин Валентин Григорьевич

Мать: Курганкина Анна Устиновна

Ударный, Углегорский район, Сахалинская область
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