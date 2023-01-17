Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ильин Александр Валентинович
Ильин Александр Валентинович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ударный
, Углегорский район, Сахалинская область
Дата рождения
25.10.1960
Пол
Мужской
Отец
Ильин Валентин Григорьевич
1929 г.р.
Мать
Курганкина Анна Устиновна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960
Отец:
Ильин Валентин Григорьевич
Мать:
Курганкина Анна Устиновна
Ударный
, Углегорский район, Сахалинская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия