Быкова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1908
Дата смерти18.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908
Отец: Быков Андрей
Мать: Быкова Мария
Рождение ребёнка
10.03.1929
Сын: Ильин Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Ильин Григорий
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Ильин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ильин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Григорий
Смерть
18.06.1996
Вологда, город Вологда, Вологодская область