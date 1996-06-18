Быкова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1908

Дата смерти

18.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908

Отец: Быков Андрей

Мать: Быкова Мария

Рождение ребёнка
10.03.1929

Сын: Ильин Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Ильин Григорий

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Ильин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Ильин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Григорий

Смерть
18.06.1996
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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