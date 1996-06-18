Ильин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Григорий

Ильин Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1929

Сын: Ильин Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Быкова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Ильин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Быкова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Надежда Андреевна

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close