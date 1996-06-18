Ильин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1929
Сын: Ильин Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Быкова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Ильин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Быкова Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Надежда Андреевна
Смерть
1937