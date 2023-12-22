Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Тимофеев Никифор Иванович

Мать: Тимофеева Степанида Ивановна

Бракосочетание
13.11.1917

Жена: Тимофеева Анастасия Николаевна

Запись в метрике: Деревни Кузьминский солдат Иоанн Никифоров Тимофеев, православного вероисповедания, первым браком, 24 года, и Деревни Ляпишков крестьянская девица Анастасия Николаева Соколова, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно
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