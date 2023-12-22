Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Бракосочетание
13.11.1917
Запись в метрике: Деревни Кузьминский солдат Иоанн Никифоров Тимофеев, православного вероисповедания, первым браком, 24 года, и Деревни Ляпишков крестьянская девица Анастасия Николаева Соколова, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно