Тимофеева (Соколова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Соколова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1917

Муж: Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович

Запись в метрике: Деревни Кузьминский солдат Иоанн Никифоров Тимофеев, православного вероисповедания, первым браком, 24 года, и Деревни Ляпишков крестьянская девица Анастасия Николаева Соколова, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно
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