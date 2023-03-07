Гудин Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Гудин Иван
Мать: Гудина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Гудина Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Гудина Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гудина Татьяна Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудина Татьяна Евсеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858