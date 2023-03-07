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Гудин Максим Иванович

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Место рождения

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Гудин Иван

Мать: Гудина Ульяна Алексеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гудин Фома Максимович

Мать ребёнка: Гудина Татьяна Евсеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Гудин Анаксий Максимович

Мать ребёнка: Гудина Татьяна Евсеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гудин Семён Максимович

Мать ребёнка: Гудина Татьяна Евсеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудина Татьяна Евсеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
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