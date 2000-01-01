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Гудин Иван

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Место рождения

д. Филимоновская

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Филимоновская
Истобенский тягловый стан
Место жительства
1795
д. Кокорины (Федоровский)
из д. Филимоновской
Бракосочетание
1795

Жена: Гудина Ульяна Алексеева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гудин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гудин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Гудина Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Гудин Максим Иванович

Мать ребёнка: Гудина Ульяна Алексеева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гудин Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Гудина Ульяна Алексеева

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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