Гудин Иван
Место рожденияд. Филимоновская
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Филимоновская
Истобенский тягловый стан
Место жительства
1795
д. Кокорины (Федоровский)
из д. Филимоновской
Бракосочетание
1795
Жена: Гудина Ульяна Алексеева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Гудина Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Гудина Ульяна Алексеева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Гудина Ульяна Алексеева
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)