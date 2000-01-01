Гудин Митрофан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудин Митрофан Иванович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гудин Иван

Мать: Гудина Ульяна Алексеева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Гудина Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Гудина Соломона

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудина Соломона

д. Кокорины (Федоровский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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