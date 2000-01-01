Гудин Митрофан Иванович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гудин Иван
Мать: Гудина Ульяна Алексеева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Гудина Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Гудина Соломона
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудина Соломона
д. Кокорины (Федоровский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)