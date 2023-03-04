Гудин Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Гудин Иван
Мать: Гудина Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудина Агафия
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
1819
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Гудина) Феодора Афанасьевна
Мать ребёнка: Гудина Агафия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Гудина) Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Гудина Агафия
Смерть
Неизвестно