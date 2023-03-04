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Гудин Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Гудин Иван

Мать: Гудина Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудина Агафия

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1819
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Гудина) Феодора Афанасьевна

Мать ребёнка: Гудина Агафия

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Гудина) Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Гудина Агафия

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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