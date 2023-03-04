Гудина Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудина Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Феодора Афанасьевна

Отец ребёнка: Гудин Афанасий Иванович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Гудин Афанасий Иванович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудин Афанасий Иванович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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