Гудина Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Феодора Афанасьевна
Отец ребёнка: Гудин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Гудин Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно