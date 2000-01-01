Гудина (?) Татьяна Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудина (?) Татьяна Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гудин Фома Максимович

Отец ребёнка: Гудин Максим Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Гудин Анаксий Максимович

Отец ребёнка: Гудин Максим Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гудин Семён Максимович

Отец ребёнка: Гудин Максим Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудин Максим Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1858
д. Кокорины (Федоровский)
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