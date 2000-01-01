Гудина (?) Татьяна Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Гудин Максим Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Гудин Максим Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Гудин Максим Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1858
д. Кокорины (Федоровский)