Гудин Фома Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти16.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Гудин Максим Иванович
Мать: Гудина Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гудин Андрей Фомин
Мать ребёнка: Гудина Васса Ворфоломеева
Рождение ребёнка
25.08.1863
Мать ребёнка: Гудина Васса Ворфоломеева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кокорина Соломона Фомина
Мать ребёнка: Гудина Васса Ворфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1901