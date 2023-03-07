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Гудин Фома Максимович

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Место рождения

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

16.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Гудин Максим Иванович

Мать: Гудина Татьяна Евсеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гудин Андрей Фомин

Мать ребёнка: Гудина Васса Ворфоломеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1863

Сын: Гудин Александр Фомин

Мать ребёнка: Гудина Васса Ворфоломеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кокорина Соломона Фомина

Мать ребёнка: Гудина Васса Ворфоломеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудина Васса Ворфоломеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.03.1901
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
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