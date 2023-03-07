Гудин Анаксий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти19.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Гудин Максим Иванович
Мать: Гудина Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
20.03.1866 ст.
Мать ребёнка: Гудина Акилина Зиновьева
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Анастасия Анаксевна
Мать ребёнка: Гудина Акилина Зиновьева
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Гудин Лаврентий Анаксевич
Мать ребёнка: Гудина Акилина Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудина Акилина Зиновьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.1901