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Гудин Анаксий Максимович

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Место рождения

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

19.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Гудин Максим Иванович

Мать: Гудина Татьяна Евсеева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1866 ст.

Сын: Гудин Василий Анаксевич

Мать ребёнка: Гудина Акилина Зиновьева

Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Анастасия Анаксевна

Мать ребёнка: Гудина Акилина Зиновьева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Гудин Лаврентий Анаксевич

Мать ребёнка: Гудина Акилина Зиновьева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудина Акилина Зиновьева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.10.1901
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
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