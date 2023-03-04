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Гудина Акилина Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1866 ст.

Сын: Гудин Василий Анаксевич

Отец ребёнка: Гудин Анаксий Максимович

Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Анастасия Анаксевна

Отец ребёнка: Гудин Анаксий Максимович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Гудин Лаврентий Анаксевич

Отец ребёнка: Гудин Анаксий Максимович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудин Анаксий Максимович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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