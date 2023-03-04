Гудина Акилина Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1866 ст.
Отец ребёнка: Гудин Анаксий Максимович
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Анастасия Анаксевна
Отец ребёнка: Гудин Анаксий Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Гудин Лаврентий Анаксевич
Отец ребёнка: Гудин Анаксий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно