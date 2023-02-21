Алексеева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1900

Дата смерти

20.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1900

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1924

Сын: Алексеев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.08.1926

Дочь: Кузнецова Ираида Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич

Смерть
20.01.1978
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