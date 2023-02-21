Алексеева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1900
Дата смерти20.01.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1900
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1924
Сын: Алексеев Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1926
Дочь: Кузнецова Ираида Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич
Смерть
20.01.1978