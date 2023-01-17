Алексеев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Петр Алексеевич

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Место рождения

Логово, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.10.1898

Дата смерти

12.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1898

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Логово, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1924

Сын: Алексеев Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1926

Дочь: Кузнецова Ираида Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Васильевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
12.04.1986
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