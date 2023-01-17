Алексеев Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1898
Дата смерти12.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1898
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1924
Сын: Алексеев Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Алексеева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1926
Дочь: Кузнецова Ираида Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Александра Васильевна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
12.04.1986