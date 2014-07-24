Кузнецова (Алексеева) Ираида Петровна
Место рождения
Дата рождения28.08.1926
Дата смерти24.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1926
Рождение ребёнка
23.07.1953
Сын: Кузнецов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1954
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович
ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Смерть
24.07.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно