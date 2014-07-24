Кузнецова (Алексеева) Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Алексеева) Ираида Петровна

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

28.08.1926

Дата смерти

24.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1926

Отец: Алексеев Петр Алексеевич

Мать: Алексеева Александра Васильевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1953

Сын: Кузнецов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1954

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Павлович

ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Смерть
24.07.2014
Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Щелкун, Сысертский, Свердловская область
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