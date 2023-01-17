Алексеев Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1924
Дата смерти25.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1924
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Алексеев Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Алексеева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1953
Сын: Алексеев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Алексеева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 19.09.1962
Сын: Алексеев Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Алексеева Антонина Ивановна
Смерть
25.07.1992