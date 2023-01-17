Алексеев Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Геннадий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1924

Дата смерти

25.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1924

Отец: Алексеев Петр Алексеевич

Мать: Алексеева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Алексеев Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Алексеева Антонина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1953

Сын: Алексеев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Алексеева Антонина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 19.09.1962

Сын: Алексеев Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Алексеева Антонина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
25.07.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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