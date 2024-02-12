Мамонов Косма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Косма Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1823

Дата смерти

25.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1823

Отец: Мамонов Николай Петрович

Мать: Мамонова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мамонов Иван Космич

Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мамонова Анна Космина

Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Захар Космич

Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Сергей Космич

Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева

Место жительства
Неизвестно
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
25.05.1905
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