Мамонов Косма Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1823
Дата смерти25.05.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1823
Отец: Мамонов Николай Петрович
Мать: Мамонова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мамонов Иван Космич
Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мамонова Анна Космина
Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Захар Космич
Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонова Анастасия Евстафьева
Место жительства
Неизвестно
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
25.05.1905