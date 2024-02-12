Мамонов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Петр Максимович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.10.1823
Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна
Смерть
1835