Мамонов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Петр Максимович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мамонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мамонов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
30.10.1823

Сын: Мамонов Косма Николаевич

Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мамонова Анна Яковлевна

Смерть
1835
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