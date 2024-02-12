Мамонова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1823
Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно