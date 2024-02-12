Мамонова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мамонов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мамонов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1823

Сын: Мамонов Косма Николаевич

Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мамонов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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