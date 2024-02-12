Мамонова Анастасия Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Анастасия Евстафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

24.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мамонов Иван Космич

Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мамонова Анна Космина

Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Захар Космич

Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Сергей Космич

Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич

Смерть
24.12.1895
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