Мамонова Анастасия Евстафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти24.12.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мамонов Иван Космич
Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мамонова Анна Космина
Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Захар Космич
Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонов Косма Николаевич
Смерть
24.12.1895