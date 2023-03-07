Власова (Маслова) Мария Назаровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1841 ст.
Отец: Маслов Назар Осипович
Мать: ?
Бракосочетание
03.02.1857 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные из метрической книги 1 брак обоих, жениху 18 лет, невесте 16 лет Свидетели: по жениху: д. Юркино Власов Трофим Степанович и Рыжов Данил Михайлович по невесте: д.Пустоши Никина Михайлович д. А... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1875
Дочь: Власов Александра Данилович
Отец ребёнка: Власов Данил Парфирьевич
Юркино
Смерть
Неизвестно