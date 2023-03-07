Власова (Маслова) Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Маслова) Мария Назаровна

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Место рождения

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841 ст.

Отец: Маслов Назар Осипович

Мать: ?

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1857 ст.

Муж: Власов Данил Парфирьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные из метрической книги 1 брак обоих, жениху 18 лет, невесте 16 лет Свидетели: по жениху: д. Юркино Власов Трофим Степанович и Рыжов Данил Михайлович по невесте: д.Пустоши Никина Михайлович д. А... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1875

Дочь: Власов Александра Данилович

Отец ребёнка: Власов Данил Парфирьевич

Юркино
Смерть
Неизвестно
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