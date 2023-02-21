Маслов Назар Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Назар Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1841 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Власова Мария Назаровна

Мать ребёнка: ?

Аникино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Аникова
Смерть
Неизвестно
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