Лачугин (Аксенов) Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лачугин (Аксенов) Федор Максимович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Аксенов Максим Авксентьевич

Мать: Аксенова Мавра Артемьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1871

Жена: Аксенова Пелагея Елизаровна

Рождение ребёнка
06.02.1877

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1878

Дочь: Мельникова Екатерина Аксенова

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1881

Сын: Аксенов Поликарп Федорович

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Аксенов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1885

Сын: Аксенов Сильвестр Федорович

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1885

Сын: Аксенов Гордей Федорович

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1888

Сын: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Сорокина Евдокия Аксенова

Мать ребёнка: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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