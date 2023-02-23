Аксенова Мавра Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Мавра Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Отец ребёнка: Аксенов Максим Авксентьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1855

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Аксенов Максим Авксентьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1862

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Аксенов Максим Авксентьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Максим Авксентьевич

Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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