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Аксенов Максим Авксентьевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

23.08.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Артемьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1855

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Артемьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1862

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Артемьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Мавра Артемьевна

Смерть
23.08.1884
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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