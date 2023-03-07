Аксенов Максим Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти23.08.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Артемьевна
Рождение ребёнка
17.01.1855
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Артемьевна
Рождение ребёнка
17.11.1862
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1884