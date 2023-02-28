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Мельникова Екатерина Аксенова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

26.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1878

Отец: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Мать: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.10.1897

Муж: Мельников Тимофей Филимонович

Рождение ребёнка
15.05.1899

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1900

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Мельников Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1903

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1910

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1911

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1912

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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