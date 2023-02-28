Мельникова Екатерина Аксенова
Место рождения
Дата рождения26.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Сын: Мельников Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Мельников Тимофей Филимонович