Аксенова Пелагея Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенова Пелагея Елизаровна

Аксенова Пелагея Елизаровна

avatar

Место рождения

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Елизар Илларионович

Мать: не указана

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1871

Муж: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Рождение ребёнка
06.02.1877

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1878

Дочь: Мельникова Екатерина Аксенова

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1881

Сын: Аксенов Поликарп Федорович

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Аксенов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1885

Сын: Аксенов Сильвестр Федорович

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1885

Сын: Аксенов Гордей Федорович

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1888

Сын: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Сорокина Евдокия Аксенова

Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close