Аксенова Пелагея Елизаровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Елизар Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.?.1871
Рождение ребёнка
06.02.1877
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
26.11.1878
Дочь: Мельникова Екатерина Аксенова
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
15.02.1881
Сын: Аксенов Поликарп Федорович
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Аксенов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
18.07.1884
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
27.12.1885
Сын: Аксенов Сильвестр Федорович
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
27.12.1885
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
03.09.1888
Сын: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Сорокина Евдокия Аксенова
Отец ребёнка: Лачугин (аксенов) Федор Максимович
Смерть
Неизвестно