Аксенов (Лачугин) Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения03.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888
Бракосочетание
02.?.1909
Рождение ребёнка
09.05.1910
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Аксенов Вов Никанор Иванович
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова
Рождение ребёнка
25.07.1912
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова
Смерть
Неизвестно