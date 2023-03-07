Аксенов (Лачугин) Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов (Лачугин) Иван Федорович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888

Отец: Лачугин (аксенов) Федор Максимович

Мать: Аксенова Пелагея Елизаровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1909

Жена: Аксенова Евдокия Безрукова

Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Аксенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Аксенов Вов Никанор Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Аксенов Прохор Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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