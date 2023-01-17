Аксенова Евдокия Безрукова
Место рождения
Дата рождения11.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1889
Бракосочетание
02.?.1909
Рождение ребёнка
09.05.1910
Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Аксенов Вов Никанор Иванович
Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1912
Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович
Смерть
Неизвестно