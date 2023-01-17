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Аксенова Евдокия Безрукова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1889

Отец: Безруков Илларион Андреевич

Мать: Безрукова Екатерина Аксенова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1909

Муж: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Аксенов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Аксенов Вов Никанор Иванович

Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Аксенов Прохор Иванович

Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов (лачугин) Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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