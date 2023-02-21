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Гайдеров Никанор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Гайдеров Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гайдеров Василий Никанорович

Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гайдеров Федор Никанорович

Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гайдерова Прасковья Никаноровна

Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гайдеров Степан Никанорович

Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гайдеров Иван Никанорович

Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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