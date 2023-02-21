Гайдеров Никанор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Гайдеров Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гайдеров Василий Никанорович
Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гайдеров Федор Никанорович
Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гайдерова Прасковья Никаноровна
Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гайдеров Степан Никанорович
Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гайдеров Иван Никанорович
Мать ребёнка: Гайдерова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно