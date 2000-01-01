Гайдерова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдерова Прасковья Ивановна

Гайдерова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гайдеров Василий Никанорович

Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гайдеров Федор Никанорович

Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гайдерова Прасковья Никаноровна

Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гайдеров Степан Никанорович

Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гайдеров Иван Никанорович

Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдеров Никанор Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close