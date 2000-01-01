Гайдерова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гайдеров Василий Никанорович
Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гайдеров Федор Никанорович
Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гайдерова Прасковья Никаноровна
Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гайдеров Степан Никанорович
Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гайдеров Иван Никанорович
Отец ребёнка: Гайдеров Никанор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно