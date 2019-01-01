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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3101Чулково, с. вл. и каз.при рч. Брусне.7½7½54204220Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1195. Чулково, село бывшее владельческое и государственное, при речке Верде, дворов 74, жителей 473, церковь православная, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Чулково Лихарево село8464на тр. Ск.-Ряж. при р. Брусне531321352679595КорневоеЦер. кам., зем. шк. дер., каз. вин. лавка
Чулково село жив. однодворцы8465при р. Верде421211292509595Корневое
Титковой мещ. влад. усадьба8466в с. Чулкове на тр. Скол.-Ряжскъ1с № 8464с № 8464с № 84649596Корневое
Г. Усова инженера в лесу дач. домъ8467в с. Чулкове на тр. Скол.-Ряжскъ31129486Корневое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1766Чулковосело53°45'с.ш.39°34'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644157131с Чулковосело