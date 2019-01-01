Чулково, с. вл. и каз.

Чулково, с. вл. и каз.

3101 Чулково, с. вл. и каз. при рч. Брусне. 7½ 7½ 54 204 220 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

1195. Чулково, село бывшее владельческое и государственное, при речке Верде, дворов 74, жителей 473, церковь православная, часовня, 2 лавки

1195. Чулково, село бывшее владельческое и государственное, при речке Верде, дворов 74, жителей 473, церковь православная, часовня, 2 лавки

1195. Чулково, село бывшее владельческое и государственное, при речке Верде, дворов 74, жителей 473, церковь православная, часовня, 2 лавки

1195. Чулково, село бывшее владельческое и государственное, при речке Верде, дворов 74, жителей 473, церковь православная, часовня, 2 лавки

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Чулково Лихарево село 8464 на тр. Ск.-Ряж. при р. Брусне 53 132 135 267 95 9 5 Корневое Цер. кам., зем. шк. дер., каз. вин. лавка

Чулково село жив. однодворцы 8465 при р. Верде 42 121 129 250 95 9 5 Корневое

Титковой мещ. влад. усадьба 8466 в с. Чулкове на тр. Скол.-Ряжскъ 1 с № 8464 с № 8464 с № 8464 95 9 6 Корневое