Гайдерова Елизавета Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Гайдерова) Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гайдеров Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гайдеров Никанор Степанович
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Гайдерова) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович
Смерть
Неизвестно