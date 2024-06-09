Гайдерова Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдерова Елизавета Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдеров Степан Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Гайдерова) Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гайдеров Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гайдеров Никанор Степанович

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Гайдерова) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Иванович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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