Гайдеров Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гайдеров Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Гайдеров Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гайдеров Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гайдеров Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно