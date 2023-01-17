Гайдеров Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдеров Дмитрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Гайдеров Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Гайдеров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гайдеров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гайдеров Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гайдеров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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