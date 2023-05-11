Богатырева (Безносова) Матрена Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Безносова) Матрена Герасимова

Место рождения

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1817 г.р.
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1831 г.р.
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1834 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1817

Дочь: Дарья Наумова

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Наумова

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1834

Сын: Безносов Афанасiй Наумов

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1835

Дочь: Феодосiя Наумова

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Безносов Андрiян Наумов

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1841

Сын: Безносов Василiй Наумов

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1842

Дочь: Надежда Наумова

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1850

Дочь: Анна Наумова

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Наумова

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Михайло Наумов

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Лев Наумов

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Илья Наумов

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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