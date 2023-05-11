Богатырева (Безносова) Матрена Герасимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1817
Дочь: Дарья Наумова
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
1827
Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Наумова
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
25.09.1832
Рождение ребёнка
17.01.1834
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
29.05.1835
Дочь: Феодосiя Наумова
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
26.02.1841
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
18.09.1842
Дочь: Надежда Наумова
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
?.07.1850
Дочь: Анна Наумова
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Наумова
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безносов Лев Наумов
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безносов Илья Наумов
Отец ребёнка: Безносов Наум Федосiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно