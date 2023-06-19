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Безносов Михайло Наумов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безносов Наум Федосiев

Мать: Богатырева Матрена Герасимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1841

Сын: Безносов Феоктист Михайлов

Мать ребёнка: Устина Егорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1846

Сын: Безносов Захарiй Михайлов

Мать ребёнка: Устина Егорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1851

Дочь: Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Устина Егорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно