Безносов Михайло Наумов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1841
Сын: Безносов Феоктист Михайлов
Мать ребёнка: Устина Егорова
Рождение ребёнка
02.09.1846
Сын: Безносов Захарiй Михайлов
Мать ребёнка: Устина Егорова
Рождение ребёнка
20.09.1851
Дочь: Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Устина Егорова
Смерть
Неизвестно