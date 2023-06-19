Богатырев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Герасим

Место рождения

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Матрена Герасимова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Андрей Герасимов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бачин, Сарапульский уезд, Вятская губерния