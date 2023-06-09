Безносов Филипп Наумов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
09.11.1845
Жена: Стерхова Марина Яковлева
Рождение ребёнка
06.04.1846
Дочь: Ксенiя Филиппова
Мать ребёнка: Стерхова Марина Яковлева
Рождение ребёнка
?.11.1849
Дочь: Екатерина Филиппова
Мать ребёнка: Стерхова Марина Яковлева
Рождение ребёнка
01.02.1852
Мать ребёнка: Стерхова Марина Яковлева
Смерть
Неизвестно