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Безносов Филипп Наумов

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Безносов Наум Федосiев

Мать: Богатырева Матрена Герасимова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.11.1845

Жена: Стерхова Марина Яковлева

Рождение ребёнка
06.04.1846

Дочь: Ксенiя Филиппова

Мать ребёнка: Стерхова Марина Яковлева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1849

Дочь: Екатерина Филиппова

Мать ребёнка: Стерхова Марина Яковлева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Безносов Семен Филиппов

Мать ребёнка: Стерхова Марина Яковлева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно