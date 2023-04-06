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Безносов Афанасiй Наумов

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Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1834

Отец: Безносов Наум Федосiев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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