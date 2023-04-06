Безносов Афанасiй Наумов
Место рождения
Дата рождения17.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1834
Отец: Безносов Наум Федосiев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.01.1852
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно