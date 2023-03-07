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Маслов Илья Деомидович

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

14.07.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1862 ст.

Отец: Васильев Деомид Васильевич

Мать: Васильева Мария Яковлевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Восприемники: Дометий Васильев и Павла Козьмина дочь девица Матрона
Бракосочетание
09.01.1882

Жена: Маслова Екатерина Ефимьевна

Поруч: Ксенофонт Николаев, Иван Гурьев из Беловолжска. Евграф Яковлев и Андрей Иванов из Беловолжска
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Колпакова Анисия Ильинична

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Ефимьевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Александра Ильинична

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Ефимьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стурикова Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Ефимьевна

Смерть
Неизвестно
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