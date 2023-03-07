Маслов Илья Деомидович
Место рождения
Дата рождения14.07.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1862 ст.
Восприемники: Дометий Васильев и Павла Козьмина дочь девица Матрона
Бракосочетание
09.01.1882
Поруч: Ксенофонт Николаев, Иван Гурьев из Беловолжска. Евграф Яковлев и Андрей Иванов из Беловолжска
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Колпакова Анисия Ильинична
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Ефимьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Александра Ильинична
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Ефимьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стурикова Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Ефимьевна
Смерть
Неизвестно