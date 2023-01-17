Васильева (Яковлева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Яковлева) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1862 ст.

Сын: Маслов Илья Деомидович

Отец ребёнка: Васильев Деомид Васильевич

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Восприемники: Дометий Васильев и Павла Козьмина дочь девица Матрона
Смерть
Неизвестно
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