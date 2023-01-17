Васильева (Яковлева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1862 ст.
Отец ребёнка: Васильев Деомид Васильевич
Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Восприемники: Дометий Васильев и Павла Козьмина дочь девица Матрона
Смерть
Неизвестно