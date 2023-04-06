Колпакова (Маслова) Анисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Маслова) Анисия Ильинична

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1897

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Маслов Илья Деомидович

Мать: Маслова Екатерина Ефимьевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Майорова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Сын: Колпаков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Муратова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Владимир Михайлович

Смерть
1979
82 года
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