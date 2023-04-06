Колпакова (Маслова) Анисия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Майорова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колпаков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Муратова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
82 года