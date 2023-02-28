Маслова (Прокопьева) Екатерина Ефимьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Отец: Прокопьев Ефимий Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1882
Поруч: Ксенофонт Николаев, Иван Гурьев из Беловолжска. Евграф Яковлев и Андрей Иванов из Беловолжска
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Колпакова Анисия Ильинична
Отец ребёнка: Маслов Илья Деомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стурикова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Маслов Илья Деомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Александра Ильинична
Отец ребёнка: Маслов Илья Деомидович
Смерть
Неизвестно