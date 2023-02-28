Маслова (Прокопьева) Екатерина Ефимьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Прокопьева) Екатерина Ефимьевна

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Прокопьев Ефимий Прокопьевич

Мать: не указана

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.01.1882

Муж: Маслов Илья Деомидович

Поруч: Ксенофонт Николаев, Иван Гурьев из Беловолжска. Евграф Яковлев и Андрей Иванов из Беловолжска
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Колпакова Анисия Ильинична

Отец ребёнка: Маслов Илья Деомидович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стурикова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Маслов Илья Деомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Александра Ильинична

Отец ребёнка: Маслов Илья Деомидович

Смерть
Неизвестно
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